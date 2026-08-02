В Удмуртии двух девушек эвакуировали санавиацией после атаки БПЛА

В Удмуртии после атаки БПЛА двух пострадавших эвакуировали в Республиканскую клиническую больницу. Об этом сообщил Минздрав региона. По данным ведомства, эвакуацию провели силами санавиации. Пострадавших доставили в РКБ самолётом медиков.

«Обе девушки, пострадавшие сегодня в результате атаки БПЛА, силами санавиации эвакуированы в [первую] РКБ. <…> Состояние у обеих тяжёлое, сейчас врачи борются за их жизнь в операционных», — рассказали в пресс-службе.

Ранее Life.ru писал, что сегодня утром в Удмуртии зафиксирована атака беспилотников, из-за которой погибли три человека. На месте инцидента работают оперативные службы и экстренные бригады. Территория оцеплена, проводится обследование поврежденных строений.