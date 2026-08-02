Самый богатый человек Европы иронично извинился за худых сотрудников в империи LVMH

Самый богатый человек Европы Бернар Арно отверг утверждения о том, что в его концерне LVMH якобы не нанимают полных сотрудников. Об этом стало известно из его открытого письма, которое компания опубликовала в ответ на расследование французской газеты Le Monde.

Издание провело собственную проверку и выпустило серию из шести материалов. Журналисты побывали в парижской штаб-квартире люксового холдинга и написали, что почти все сотрудники — стройные. По их словам, там работают в основном молодые, привлекательные и худые женщины, а человека с лишним весом или в небрежной одежде встретить невозможно.

В своём ответе на три страницы, размещённом в аккаунте LVMH в X, 77-летний миллиардер парировал упрёк с иронией.

«Я приношу читателям свои извинения за это отсутствие телесного разнообразия и в понедельник же подниму этот вопрос перед корпоративной столовой», — написал Арно.

Расследование Le Monde, которая во многом принадлежит зятю самого Арно, касалось не только внешности сотрудников. Журналисты изучили растущее, по их данным, напряжение внутри семьи из-за борьбы за наследство, а также политическое влияние бизнесмена, его вес в медиа и налоговые скандалы. Империю с состоянием около 105 миллиардов фунтов авторы даже назвали «ядом в самом сердце LVMH».

Холдингу принадлежат Dior, Louis Vuitton, Moët & Chandon, Tiffany & Co, Dom Pérignon, Bulgari и десятки других марок. По оценке Forbes, компания стоит примерно 142,4 миллиарда долларов и занимает девятое место в рейтинге. Именно она делает Арно богатейшим человеком Франции и всей Европы.

Все пятеро детей бизнесмена занимают руководящие посты в LVMH. По версии расследования, каждого из них Арно якобы готовил к тому, чтобы возглавить компанию, тем самым столкнув наследников в борьбе за место преемника. Утверждается, что дети выстраивают союзы друг против друга, а сам глава холдинга эту вражду только подпитывает, из-за чего акционеры нервничают.

В своём письме Арно поблагодарил журналисток Рафаэль Баке и Ванессу Шнайдер за то, что они назвали его семью «последней королевской династией Франции». Он настаивал, что его родные не воюют между собой, а сплочены, и упрекнул газету в том, что она изобразила их героями «итальянской оперы». При этом обвинения в политическом влиянии и в манере вести бизнес он отверг, заявив, что многие его подходы обычны для крупных французских компаний.

В расследовании также говорилось, что в кабинете Арно запрещены галстуки Hermès — это отголосок «войны сумок», когда LVMH в 2010 году безуспешно пыталась купить конкурента. По словам журналистов, гостю в галстуке Hermès помощник якобы менял его на другой ещё до лифта. Бизнесмен ответил, что галстуки никто не отбирает и посетители могут оставить их себе. По его словам, гостю лишь предлагают второй, более скромный вариант — «вопрос манер», а по секрету он признался, что и сам владеет несколькими такими галстуками.

Завершил письмо Арно очередной шуткой, пообещав и дальше разгадывать кроссворды Le Monde, которые считает превосходными. Позже он опубликовал свой первый в жизни пост в соцсетях, где поблагодарил всех, кто написал ему после открытого письма. В самой газете на ответ бизнесмена не отреагировали, а расследование по-прежнему висит на сайте.

До этого журнал Forbes выпустил рейтинг богатейших людей планеты на начало 2026 года. Совокупное состояние первой десятки перевалило за 2,5 триллиона долларов — больше годового ВВП многих крупных стран. Возглавил список второй год подряд Илон Маск с 839 миллиардами долларов, а следом расположились основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин.