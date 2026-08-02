Последний день Лиама Пейна из One Direction: наркотики, секс и смертельный прыжок

Появились новые показания об обстоятельствах смерти британского певца и участника группы One Direction Лиама Пейна. В Daily Mail утверждают, что получили детальные данные двух проституток, которые, по их словам, провели время с музыкантом в гостиничном номере в день его гибели.

Материалы подаются как свидетельства, сделанные вскоре после смерти артиста в Буэнос-Айресе 16 октября 2024 года. В публикации отмечают, что в показаниях фигурируют противоречивые оценки его состояния и обстоятельств последних часов.

В описаниях говорится, что Лиам Пейн, как утверждают свидетели, вступал в резкие конфликты из-за требований, связанных с обещанной оплатой за услуги. Также утверждается, что после вспышек он, наоборот, мог умолять остаться.

Отдельно в тексте упоминаются разрушения в номере. По версии авторов публикации, в ходе срыва артист повредил дорогие вещи, а затем нападал на предметы в комнате. В показаниях также приводят эпизоды, связанные с алкоголем и наркотиками: женщинами отмечается употребление и просьбы о веществах. При этом в публикации делают акцент на эмоциональной нестабильности артиста.

Ранее Life.ru писал, что спустя почти два года после гибели бывшего участника группы One Direction Лиама Пейна его возлюбленная Кейт Кэссиди показала в личном блоге, что удалила одну из татуировок, посвящённых музыканту. При этом блогер объяснила, что не собирается отказываться от памяти о певце окончательно.