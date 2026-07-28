Кейт Кэссиди удалила татуировку в память о солисте One Direction Лиаме Пейне

Спустя почти два года после гибели бывшего участника группы One Direction Лиама Пейна его возлюбленная Кейт Кэссиди показала в личном блоге, что удалила одну из татуировок, посвящённых музыканту. При этом блогер объяснила, что не собирается отказываться от памяти о певце окончательно.

Кэссиди удалила татуировку, посвящённую Пейну. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kateecass

На кадрах блогер сначала появляется в защитных очках, а затем показывает, как с левой руки убирают надпись. По её словам, речь идёт не о разрыве с памятью о певце, а о рисунках, которые были сделаны неудачно. Кэссиди добавила, что позже планирует обновить их. Тату с цифрами 444 она сделала после смерти Пейна. Для пары это число имело особое значение: в своих публикациях девушка не раз называла его «ангельским». Рядом с ним на запястье у неё остаётся и другая посвящённая музыканту татуировка — LP.

Кэссиди не скрывает, что тяжело переживает утрату. Ранее она публиковала видео, где зачитывала письма, оставленные ей Пейном. В одном из них певец писал о совместном пути и просил беречь себя. Она также рассказывала подписчикам, что ей непросто возвращаться к личной жизни: новых мужчин она невольно сравнивает с Пейном и считает это одной из причин, по которой снова начать отношения оказалось сложно.

Напомним, 16 октября 2024 года британский певец, один из участников группы One Direction Лиам Пейн трагически погиб в Буэнос-Айресе. Он упал с балкона отеля. В его организме обнаружили наркотические вещества и алкоголь. На момент гибели музыканта его пассии с ним рядом не было, но некоторые поклонники поспешили обвинить Кэти в том, что она ничего не пишет про своего погибшего жениха в Сети, а кое-кто додумался написать, что это она столкнула с балкона своего парня.