Частые ОРВИ в детстве связаны с риском экземы, выяснили учёные

Частые простуды и эпизоды высокой температуры в раннем возрасте могут быть связаны с повышенным риском развития экземы у детей. К такому выводу пришли исследователи, изучавшие влияние инфекций на иммунную систему малышей. Об этом пишет Mail Online.

Учёные отмечают, что первые годы жизни являются важным периодом для формирования защитных реакций организма. В это время иммунитет активно обучается реагировать на различные раздражители, а нарушения в работе этой системы могут отражаться на состоянии кожи.

Экзема, или атопический дерматит, часто появляется именно в детстве. Специалисты связывают её возникновение с сочетанием генетических факторов, особенностей иммунного ответа и воздействия окружающей среды. При этом исследователи не утверждают, что каждая простуда приводит к заболеванию. Речь идёт о выявленной связи между количеством инфекций в раннем возрасте и вероятностью появления кожных воспалений.

Медики советуют родителям обращать внимание на длительные высыпания, зуд и раздражение кожи у ребёнка. При таких симптомах лучше обратиться к специалисту, чтобы вовремя подобрать лечение. Учёные продолжают изучать, как именно инфекции в детстве влияют на развитие аллергических заболеваний и можно ли использовать эти знания для профилактики.

Ранее россиян предупредили о скрытых болезнях почек у детей. Многие родители ошибочно полагают, что если ребёнка ничего не беспокоит, то и со здоровьем всё в порядке, однако некоторые опасные патологии могут годами протекать бессимптомно.