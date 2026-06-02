Жалоб нет, но органы умирают: Россиян предупредили о скрытых болезнях почек у детей

Многие родители ошибочно полагают, что если ребёнка ничего не беспокоит, то и со здоровьем всё в порядке, однако некоторые опасные патологии могут годами протекать бессимптомно и проявиться лишь тогда, когда орган уже серьёзно пострадал, предупредил кандидат медицинских наук, детский уролог и хирург Михаил Никитский.

По словам врача, одна из самых серьёзных проблем в детской урологии — позднее выявление врождённых патологий почек и мочевыводящей системы, таких как гидронефроз и пузырно-мочеточниковый рефлюкс, когда нарушается нормальная работа почек и отток мочи. Если вовремя не выявить эти проблемы, уже к 5–10 годам ребёнок может потерять почку.

Кроме того, у внешне здорового и активного ребёнка могут быть врождённые заболевания брюшной полости или нарушения развития половых органов, например, гипоспадия — патология мочеиспускательного канала у мальчиков, когда визуально всё выглядит нормально, но в подростковом возрасте появляются проблемы с половой функцией.

Профилактические осмотры и диагностика помогают избежать не только сложного лечения, но и серьёзного стресса для ребёнка, ведь операция — это всегда наркоз, вмешательство и реабилитация, чего можно избежать при своевременном обращении к специалисту.

«Большинство тяжёлых состояний легче предупредить, чем лечить последствия. И чем раньше выявляется проблема, тем больше шансов сохранить здоровье ребёнка без серьёзных вмешательств», — подчеркнул врач в интервью RuNews24.ru.