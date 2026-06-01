Дать по зубам! Лекарства для сердца оказались провокаторами опасных недугов

Некоторые лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний способны вызывать сильную сухость во рту, что в итоге ведёт к кариесу и воспалению дёсен, рассказали «Газете.ru» в Сеченовском Университете. Учёные провели исследование с участием 219 пациентов с гипертонией, ишемией и аритмией.

Они выяснили, что чем больше препаратов для сердца принимает человек, тем сильнее меняются количество и состав слюны. Хуже всего ситуация у тех, кто одновременно пьёт лекарства от давления и кроворазжижающие средства — у них слюны меньше всего, а кислотность во рту самая высокая.

В норме здоровый человек вырабатывает от 0,5 до 1,5 литра слюны в сутки — именно она нейтрализует кислоты и восстанавливает зубную эмаль. Однако некоторые болезни сами по себе снижают выработку слюны, а их лекарства усугубляют этот эффект. Когда слюны становится мало, защита полости рта ослабевает, повреждения заживают дольше, а риск кариеса и воспаления дёсен резко вырастает.

Кстати, головная боль далеко не всегда возникает из-за неврологических нарушений или проблем с сосудами. Иногда источник боли находится в полости рта и напрямую связан с состоянием зубов, прикуса или височно-нижнечелюстного сустава.