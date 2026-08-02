На территории Румынии упали обломки украинского БПЛА

Министерство обороны Румынии сообщило об обнаружении обломков беспилотного летательного аппарата на своей территории. Инцидент произошёл в воскресенье, когда радары зафиксировали воздушную цель у речной границы с Украиной.

«Обломки дрона обнаружили на сельхозучастке возле населённого пункта Периправа примерно в одном километре от границы с Украиной», — говорится в распространённом для СМИ сообщении МО.

По данным ведомства, неопознанный объект появился в воздушном пространстве около 15:09 по местному времени. БПЛА якобы сбили сами украинцы. Для патрулирования и контроля с авиабазы Борча были подняты два истребителя F-16. Беспилотник барражировал вдоль рукава Сулина и над территориальными водами примерно 20 минут, после чего взял курс в сторону Украины, где был ликвидирован.

Сигнал воздушной тревоги, объявленный в уезде Тулча, был отменён в 16:05. Пострадавших и материального ущерба на земле не зафиксировано. Румынские власти продолжают мониторинг воздушной обстановки в приграничных районах.

Ранее Минобороны Румынии сообщило, что утром 2 августа система радиолокации зафиксировала неопознанный воздушный объект у речной границы с Украиной в уезде Тулча, после чего был объявлен сигнал оповещения RO-Alert. Сигнал отменили в 9:52, когда цель исчезла с радаров и не вошла в воздушное пространство Румынии. Инцидент произошёл вблизи границы.