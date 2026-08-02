В Конгрессе подтвердили консультации США и Украины по технологиям Patriot

Вашингтон и Киев обсуждают перспективы передачи Украине технологий для самостоятельного производства систем ПВО Patriot. Об этом в интервью CBS сообщил конгрессмен-республиканец Майк Тернер. По его словам, диалог по данному вопросу продолжается, однако реализация такой инициативы сопряжена с серьёзными техническими и юридическими сложностями.

«Идут переговоры о предоставлении Украине более широких возможностей иметь доступ к технологиям Patriot, чтобы она могла наладить производство и освоить оборонные технологии. Я полагаю, что этот процесс ещё продолжается», — сказал политик.

31 июля Дональд Трамп выступил с заявлением о необходимости ужесточения контроля над передачей лицензий на производство вооружений США иностранным государствам. В частности, президент США подчеркнул, что Вашингтон не предоставлял Украине разрешений на выпуск систем Patriot или крылатых ракет Tomahawk, выразив при этом скепсис относительно целесообразности подобных шагов в будущем.

А до этого Владимир Зеленский в ходе закрытых переговоров в Белом доме попросил у Трампа разрешения использовать спутниковую сеть Starlink для ударов вглубь российской территории. Американский лидер не стал давать прямого согласия и лишь пообещал изучить вопрос, не уточняя, будет ли инициатива одобрена. Итоговое решение, как утверждается, будет зависеть от того, сочтёт ли Трамп этот шаг способствующим скорейшему завершению конфликта.