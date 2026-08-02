Восстановление сгоревших мест обитания диких животных в Британии займёт 25 лет

Редкие природные угодья, уничтоженные крупнейшим пожаром в Великобритании, смогут восстановиться лишь через 25 лет. Об этом заявил региональный менеджер Королевского общества защиты птиц (RSPB) в Саффолке Адам Роулэндс в эфире Би-Би-Си.

Пожарные по всей стране всю прошлую ночь продолжали тушить лесные и полевые возгорания. Эксперты предупредили, что редкой среде обитания, погибшей в огне, потребуются десятилетия на восстановление.

Самый сильный пожар охватил пустошь Данвич-Хит в графстве Саффолк. Роулэндс назвал случившееся «крайне отвратительным».

«Едкий запах — это не просто дым, чувствуешь, что животные погибли в пламени», — сказал он.

Гендиректор Национального фонда Хилари Макгрэди назвала утрату важной среды обитания для одних из самых редких видов страны разрушительной. По данным фонда, здесь жили козодои, жаворонки и редкие певчие птицы, а также гадюки, ящерицы, медянки и редкие бабочки.

Напомним, возгорание площадью 371 акр началось в среду около 17:30 на заболоченном заповеднике Минсмер. Пустошь находится всего в трёх милях от атомной станции Сайзвелл Б. К концу дня ситуацию удалось взять под контроль: после успешных действий пожарных число задействованной техники сократили с 14 до восьми машин. Расчёты, как ожидается, пробудут на месте ещё до трёх суток.

До этого учёные постарались успокоить общественность из-за пожара в Саффолке, который подобрался к атомной станции Сайзвелл Б. По их словам, даже если огонь дойдёт до объекта, чрезвычайной ситуации это вряд ли вызовет. Профессор Джоэл Тернер из Манчестерского университета пояснил, что операторы при необходимости способны остановить реактор за доли секунды. На самой АЭС опровергли сообщения о переводе станции в режим повышенной готовности.