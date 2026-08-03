Все льготы — в одном месте: Южный Урал объявил войну социальной бюрократии

В Челябинской области разрабатывают единый Социальный кодекс, который должен собрать разрозненные региональные меры поддержки в одну понятную систему. Об этом губернатор Алексей Текслер рассказал в эксклюзивном интервью Life.ru.

По его словам, сейчас власти региона вместе с депутатами Законодательного собрания уже подготовили дорожную карту и организовали работу над документом по принципам проектного управления.

Главная задача кодекса — сделать так, чтобы каждый житель области мог без помощи юристов разобраться, на какие льготы, выплаты и другие меры поддержки он имеет право. Для этого региону предстоит систематизировать законодательство, унифицировать термины и устранить противоречия между муниципалитетами, региональными ведомствами и отдельными программами.

Кроме того, с помощью кодекса власти хотят оценивать эффективность действующих мер: действительно ли они отвечают потребностям людей и помогают достигать национальных целей развития.

Текслер не исключил, что в будущем для Социального кодекса создадут специальный портал, где вся информация о поддержке будет собрана в удобном формате.

Если челябинская модель окажется успешной, регион готов поделиться своими наработками с другими субъектами России, подчеркнул губернатор.

Губернатор Челябинской области рассказал о едином Социальном кодексе, студенческом капитале, развитии Аркаима, зимних играх и роботах, способных избавить людей от тяжёлого и опасного труда. Подобнее — в эксклюзивном интервью Life.ru.