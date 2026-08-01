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1 августа, 16:43

Российским предпенсионерам объяснили, когда им положены налоговые льготы

Депутат Чаплин: У предпенсионеров есть право на налоговые льготы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Предпенсионеры имеют право на льготы по налогу на имущество и земельному налогу, заявил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, преференции становятся доступны после получения соответствующего статуса.

Парламентарий пояснил, что гражданина освобождают от налога на один объект каждого вида — квартиру, жилой дом, гараж или машино-место. Налоговую базу по одному земельному участку уменьшают на кадастровую стоимость 600 квадратных метров.

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Льготы предоставляются автоматически на основании сведений, поступающих в ФНС. Если их не применили, предпенсионер может самостоятельно обратиться в налоговую инспекцию, МФЦ или направить заявление через личный кабинет налогоплательщика.

«Главное, что важно запомнить: налоговые льготы начинают действовать с момента, когда вы официально относитесь к предпенсионерам, за пять лет до наступления пенсионного возраста», — заключил собеседник RT.

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Ранее в Госдуме рассказали, на какие преференции могут рассчитывать работающие пенсионеры. В частности, для них действуют налоговые и жилищные льготы.

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Борис Эльфанд
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