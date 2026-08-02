NYT узнала о системе китайской полиции для наблюдения за иностранцами

Американское издание The New York Times опубликовало материал, в котором утверждается, что власти Китая создали и активно используют обширную инфраструктуру для мониторинга иностранных граждан. По данным журналистов, система охватывает как постоянно проживающих в стране иностранцев, так и туристов.

«Китайские власти собирают данные с камер видеонаблюдения, медицинских карт, счетов, систем распознавания лиц и других источников для мониторинга и анализа поведения иностранных граждан», — говорится в материале.

Авторы статьи утверждают, что база данных включает в себя детальную информацию: часто посещаемые места, платежи за топливо, данные о перелётах и поездках на поездах с указанием номеров мест. Таким образом, утверждается, что государство формирует комплексные профили на каждого иностранца в стране.

Ранее генеральный директор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов объяснил, что смартфоны на самом деле не подслушивают разговоры для показа рекламы, поскольку это технически затратно и юридически рискованно, а алгоритмы используют другие данные, которые пользователи сами оставляют. Он отметил, что поисковые запросы, геолокация и цифровой след, даже если покупка совершена офлайн, позволяют рекламным сетям моментально настраивать таргетинг.