Миллион на жильё, пока учишься: Как Южный Урал помогает студентам с детьми

Право на студенческий капитал в Челябинской области с момента запуска программы подтвердила уже 231 семья. Об этом губернатор региона Алексей Текслер сообщил в эксклюзивном интервью Life.ru.

Размер выплаты превышает один миллион рублей. Получить её могут родители, которые очно получают первое образование, если возраст матери не превышает 24 лет.

Деньги разрешается направить на улучшение жилищных условий, аренду квартиры, медицинские и реабилитационные услуги, а также санаторно-курортное лечение родителей и детей.

По словам Текслера, большинство участников программы используют студенческий капитал именно для решения жилищного вопроса.

Помимо этой выплаты, в регионе действует ежемесячная поддержка семей со вторым ребёнком, областной материнский капитал на третьего и последующих детей, компенсации расходов на школьную форму, проезд и оплату ЖКУ.

Многодетным семьям также могут предоставить деньги на покупку жилья вместо земельного участка. Семьям с большим числом детей регион помогает приобретать автомобили.

За последние пять лет количество многодетных семей в Челябинской области выросло более чем на 30%, заявил губернатор. По его словам, в июне показатели рождаемости третьих и последующих детей в регионе оказались выше общероссийских.

Текслер подчеркнул, что одних выплат для решения демографической проблемы недостаточно. Поддержку семей необходимо сочетать с развитием здравоохранения, образования, культуры и формированием позитивного образа многодетности.

О том, почему у промышленных роботов нет имён, какие соревнования готовы принять южноуральские склоны и как не превратить управление областью в одну большую таблицу с цифрами, губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал в эксклюзивном интервью Life.ru.