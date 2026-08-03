Не Фёдор, а RR-120-2900: Зачем Южному Уралу роботы без имён

Челябинская область способна закрыть до 80% потребностей отечественной промышленности в роботизированных системах. Об этом губернатор Алексей Текслер рассказал в эксклюзивном интервью Life.ru.

По его словам, Южный Урал уже можно назвать столицей российской промышленной роботизации. В регионе два года работает «Завод роботов», выпускающий серийные роботы-манипуляторы, а другие предприятия производят упаковочные комплексы и оборудование для расцепки вагонов.

При этом роботы не должны полностью вытеснять человека с производства, подчеркнул губернатор. Их задача — брать на себя тяжёлые, опасные и монотонные операции.

Такие машины могут перемещать заготовки между станками, сваривать металлоконструкции, сортировать горячие материалы, поднимать тяжёлые грузы и работать в условиях высокой температуры или контакта с химическими веществами.

В отличие от разработок Boston Dynamics, челябинские промышленные роботы выглядят строго и функционально. Собственных имён у них обычно нет — только технические обозначения. Например, в названии робота-манипулятора RR-120-2900 число 120 обозначает грузоподъёмность в килограммах, а 2900 — радиус досягаемости в миллиметрах.

Одновременно регион готовит специалистов для новой отрасли. В Южно-Уральском государственном университете открыт факультет мехатроники и робототехники, а в школах появляются профильные инженерные классы.

При этом у Челябинской области есть и антропоморфные разработки. Как напомнил Текслер, созданный магнитогорским НПО «Андроидная техника» робот FEDOR в 2019 году побывал на МКС.

В компании также разработали робота МАРФА для подготовки космонавтов и Теледроида, которым человек может управлять с помощью специального костюма и VR-шлема.

Челябинскую область привыкли представлять через металлургию, заводы и суровый промышленный характер. Но рядом с домнами и прокатными станами здесь создают целую индустрию роботов, проводят неделю моды в селе Париж и превращают падение метеорита в национальный туристический маршрут. Подробнее — в материале Life.ru.