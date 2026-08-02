Более 20 человек пострадали из-за давки на фестивале в Лондоне

Более 20 человек получили травмы во время давки на фестивале ганской культуры Ghana Party in the Park в Лондоне. Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на столичную полицию.

Инцидент произошёл вечером 1 августа в районе Барнет на севере британской столицы. Перед началом мероприятия у входа на территорию возник пожар, из-за чего доступ посетителей временно ограничили. После открытия ворот большая толпа людей одновременно попыталась попасть внутрь, что привело к давке. Несколько участников получили травмы различной степени тяжести.

Троих пострадавших доставили в больницу. По информации правоохранителей, угрозы их жизни нет. Организаторы приняли решение досрочно остановить фестиваль из-за опасений за безопасность посетителей. Мероприятие было посвящено культуре Ганы, музыке и национальной кухне.

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