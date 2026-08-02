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2 августа, 18:06

«Пеликан» получил по «клюву»: «Герани» накрыли украинскую РЛС под Днепропетровском

Минобороны РФ сообщило об ударе по РЛС «Пеликан» в Днепропетровской области

Российские военные нанесли высокоточный удар по радиолокационной станции украинских сил в Днепропетровской области. Операция была проведена с применением беспилотного летательного аппарата «Герань-4 сикер» в районе населённого пункта Калиновка.

В Министерстве обороны России подтвердили уничтожение цели и опубликовали кадры объективного контроля. На видео зафиксировано прямое попадание по РЛС «Пеликан», которая использовалась противником для обнаружения воздушных объектов.

«Кадры объективного контроля нанесения удара с применением БПЛА «Герань-4 сикер» по радиолокационной станции «Пеликан» ВСУ в районе н. п. Калиновка Днепропетровской области. В результате удара цель поражена», — говорится в сообщении.

Уничтожение данного объекта снижает возможности украинских сил по контролю воздушного пространства на этом участке фронта. Военное ведомство продолжает систематическую работу по выводу из строя ключевых элементов инфраструктуры противника.

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Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по мосту в районе посёлка Затока Одесской области, в результате чего один из пролётов обрушился и автомобильное движение было нарушено, хотя железнодорожное сообщение пока сохраняется. Переправа имеет стратегическое значение для украинской логистики, поскольку через неё проходят маршруты поставок военных грузов и топлива с запада.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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