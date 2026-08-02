«Пеликан» получил по «клюву»: «Герани» накрыли украинскую РЛС под Днепропетровском

Российские военные нанесли высокоточный удар по радиолокационной станции украинских сил в Днепропетровской области. Операция была проведена с применением беспилотного летательного аппарата «Герань-4 сикер» в районе населённого пункта Калиновка.

В Министерстве обороны России подтвердили уничтожение цели и опубликовали кадры объективного контроля. На видео зафиксировано прямое попадание по РЛС «Пеликан», которая использовалась противником для обнаружения воздушных объектов.

«Кадры объективного контроля нанесения удара с применением БПЛА «Герань-4 сикер» по радиолокационной станции «Пеликан» ВСУ в районе н. п. Калиновка Днепропетровской области. В результате удара цель поражена», — говорится в сообщении.

Уничтожение данного объекта снижает возможности украинских сил по контролю воздушного пространства на этом участке фронта. Военное ведомство продолжает систематическую работу по выводу из строя ключевых элементов инфраструктуры противника.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по мосту в районе посёлка Затока Одесской области, в результате чего один из пролётов обрушился и автомобильное движение было нарушено, хотя железнодорожное сообщение пока сохраняется. Переправа имеет стратегическое значение для украинской логистики, поскольку через неё проходят маршруты поставок военных грузов и топлива с запада.