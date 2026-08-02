От Крыма до ХМАО: ПВО за сутки сбила 245 украинских дронов в 17 регионах России

Новая массированная атака украинских беспилотников на российские регионы отражена силами противовоздушной обороны. Как сообщили в Минобороны РФ, за минувшие сутки дежурные расчёты перехватили и уничтожили 245 БПЛА самолётного типа. Беспилотники были сбиты над 17 регионами страны, включая Московский, и над акваторией Чёрного моря.

По данным ведомства, отражение атаки продолжалось в течение дня — с 08:00 до 20:00 по московскому времени. За этот период средства ПВО работали практически безостановочно, прикрывая небо над десятками субъектов РФ.

Как уточнили в Минобороны, дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Кировской, Липецкой, Орловской, Омской, Рязанской, Самарской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского и Пермского краёв, Республики Крым, Республики Башкортостан, а также Ханты-Мансийского автономного округа. Часть беспилотников сбили над акваторией Чёрного моря.

Ранее Life.ru сообщал, что число пострадавших при ракетном обстреле Белгородской области выросло до четырёх. В Борисовскую больницу доставили мужчину с множественными осколочными ранениями конечностей; после стабилизации состояния его перевезут в Белгород.