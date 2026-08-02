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2 августа, 18:20

В Петербурге задержали двух мужчин после неудачной попытки поджога бара

В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин после попытки поджечь бар. По данным Росгвардии, организатором оказался 22-летний местный житель, которого ранее выгнали из заведения после конфликта с посетителями.

Как сообщили в ведомстве, молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, похитил канистру с дизельным топливом, закреплённую на припаркованном микроавтобусе, после чего направился к бару.

По дороге он встретил 34-летнего прохожего, представился «силовиком» и убедил нового знакомого помочь ему с поджогом. В результате прохожий попытался поджечь заведение, а предполагаемый организатор снимал происходящее на мобильный телефон. Однако возгорания не произошло, после чего инициатор скрылся.

Сотрудники Росгвардии задержали исполнителя возле бара, а второго участника вскоре нашли неподалёку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Ранее Life.ru сообщал, что ущерб от поджогов транспортных объектов детьми будут возмещать родители. Сами подростки зачастую не осознают тяжести последствий, воспринимая случившееся как сиюминутное поручение в телефоне, за которое платят ничтожные суммы или не платят вовсе.

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Полина Никифорова
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