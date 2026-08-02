В Петербурге задержали двух мужчин после неудачной попытки поджога бара

В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин после попытки поджечь бар. По данным Росгвардии, организатором оказался 22-летний местный житель, которого ранее выгнали из заведения после конфликта с посетителями.

Как сообщили в ведомстве, молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, похитил канистру с дизельным топливом, закреплённую на припаркованном микроавтобусе, после чего направился к бару.

По дороге он встретил 34-летнего прохожего, представился «силовиком» и убедил нового знакомого помочь ему с поджогом. В результате прохожий попытался поджечь заведение, а предполагаемый организатор снимал происходящее на мобильный телефон. Однако возгорания не произошло, после чего инициатор скрылся.

Сотрудники Росгвардии задержали исполнителя возле бара, а второго участника вскоре нашли неподалёку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Life.ru сообщал, что ущерб от поджогов транспортных объектов детьми будут возмещать родители. Сами подростки зачастую не осознают тяжести последствий, воспринимая случившееся как сиюминутное поручение в телефоне, за которое платят ничтожные суммы или не платят вовсе.