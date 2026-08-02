«Единственная надежда» Украины уплыла в Иран: СМИ узнали, что произошло на встрече Трампа с Зеленским

Раскрыты детали встречи киевского главаря Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. Одной из ключевых тем переговоров стала острая нехватка у Вооружённых сил Украины ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Зеленский призвал США снабдить Украину достаточным количеством ракет ПВО, сообщает The Washington Post.

«Системы Patriot — единственная надежда Украины противостоять российским ударам, которые значительно усилились за последние месяцы. Однако перехватчиков для этой системы катастрофически не хватает, поскольку их количество, и без того скудное, значительно сократилось из-за войны с Ираном», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что дефицит усугубляется из-за переориентации части ресурсов на ближневосточный регион, где США поддерживают Израиль. Накануне Зеленский публично упрекнул западных партнёров в том, что на складах есть необходимые боеприпасы, но их передаче препятствуют политические решения.

В Киеве считают, что ситуация требует немедленного вмешательства, поскольку российские воздушные удары по критической инфраструктуре и энергообъектам не прекращаются. В Вашингтоне пока не комментируют детали переговоров и планы по новым поставкам вооружений.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп отклонил просьбу Зеленского о поставках 300 ракет-перехватчиков для Patriot, предложив вместо этого на встрече в Анкаре лицензию на их производство в Украине, хотя серийный выпуск займёт много лет. Американский президент дал понять, что решение не окончательное, и предложил альтернативный путь укрепления ПВО через собственные мощности.