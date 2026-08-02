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2 августа, 18:35

Рост 137 см, а руки — как у терминатора: Дублёрша Мэтта Дэймона стала звездой после «Одиссеи»

Мэтт Дэймон признался, что у его мини-дублёрши самые крутые бицепсы

Канадская каскадёрша Девин Далтон, которая дублировала Мэтта Дэймона в фильме Кристофера Нолана «Одиссея», рассказала, как работа над картиной неожиданно принесла ей мировую известность. Об этом сообщает The Guardian.

Каскадёрша Девин Далтон стала дублёром Мэтта Дэймона в «Одиссее» не случайно: её рост составляет всего около 1,37 метра. Именно небольшая комплекция помогла создателям фильма создать эффект огромной разницы в размерах между героями и великанами без активного использования компьютерной графики.

По словам Далтон, её пригласили на съёмки благодаря профессиональным рекомендациям. Для отдельных сцен с лестригонами создатели использовали особенности её роста и физической подготовки, чтобы добиться нужного эффекта без компьютерной графики.

Ранее сам Мэтт Дэймон публично похвалил каскадёршу, заявив, что у неё «лучшие руки, которые он видел». После этих слов к исполнительнице пришло внимание прессы и поклонников кино. Далтон рассказала, что много лет занимается боевыми искусствами, танцами, силовыми тренировками и йогой. Она считает, что именно постоянная физическая подготовка помогла ей получить такую роль.

Каскадёрша призналась, что надеется вдохновить больше женщин попробовать себя в этой профессии. По её словам, работа за кадром требует не меньшей самоотдачи, чем актёрская, а признание таких специалистов постепенно растёт.

Невероятные гонорары: Сколько Нолан и звёзды «Одиссеи» заработали на главном хите года
Невероятные гонорары: Сколько Нолан и звёзды «Одиссеи» заработали на главном хите года

Ранее Life.ru писал, что в греческих кинотеатрах начали делать перерыв во время показа «Одиссеи» Кристофера Нолана. Причина — почти трёхчасовая продолжительность фильма и традиция устраивать антракт во время длинных сеансов.

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Полина Никифорова
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