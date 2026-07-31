«Антракт обязателен»: Греки рассказали, когда лучше сбегать в туалет на «Одиссее», чтобы ничего не пропустить

В греческих кинотеатрах начали делать перерыв во время показа «Одиссеи» Кристофера Нолана. Причина — почти трёхчасовая продолжительность фильма и традиция устраивать антракт во время длинных сеансов.

Как пишет The Guardian, в Греции пауза считается практически обязательной частью кинопросмотра. Зрители используют её, чтобы сходить в туалет, выйти покурить, купить напитки или обсудить увиденное. При этом сам Нолан не стал включать антракт в свою экранизацию поэмы Гомера.

Время остановки показа варьируется от зала к залу. Так, в одном месте фильм прервал после эпизода с Цирцеей, что зрители сочли удачным решением.

Тем временем фанаты ленты уже составили собственные рекомендации. Они адресованы тем, кто рискует не дождаться официальной паузы.

По мнению одного из кинолюбителей, уходить на эпизоде с циклопами — неудачный выбор. В этом случае легко пропустить большую часть сцены с Троянским конём.

Гораздо безопаснее покинуть зал сразу после появления коня. Тогда зритель упустит лишь встречу с лестригонами, а все ключевые события останутся на экране.

«Одиссея» Нолана стала одной из самых ожидаемых премьер года. В фильме главную роль исполнил Мэтт Дэймон, а вместе с ним снялись Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендея и другие известные актеры.

Ранее Life.ru рассказывал, что некоторые российские кинотеатры начали показывать «Одиссею» Кристофера Нолана до неофициальной даты старта, используя схему предсеансного обслуживания. Официального проката у фильма в России нет, а его кассовые сборы в стране подсчитать невозможно, поскольку выручка оформляется как показ короткометражного фильма.