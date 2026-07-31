Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 15:50

«Антракт обязателен»: Греки рассказали, когда лучше сбегать в туалет на «Одиссее», чтобы ничего не пропустить

Guardian: В кинотеатрах Греции показ «Одиссеи» Нолана прерывают антрактом

Обложка © Кадр из фильма «Одиссея», режиссёр и сценарист Кристофер Нолан

Обложка © Кадр из фильма «Одиссея», режиссёр и сценарист Кристофер Нолан

В греческих кинотеатрах начали делать перерыв во время показа «Одиссеи» Кристофера Нолана. Причина — почти трёхчасовая продолжительность фильма и традиция устраивать антракт во время длинных сеансов.

Как пишет The Guardian, в Греции пауза считается практически обязательной частью кинопросмотра. Зрители используют её, чтобы сходить в туалет, выйти покурить, купить напитки или обсудить увиденное. При этом сам Нолан не стал включать антракт в свою экранизацию поэмы Гомера.

Время остановки показа варьируется от зала к залу. Так, в одном месте фильм прервал после эпизода с Цирцеей, что зрители сочли удачным решением.

Тем временем фанаты ленты уже составили собственные рекомендации. Они адресованы тем, кто рискует не дождаться официальной паузы.

Кристоферу Нолану — 56: Как фильмы-головоломки и брат-киллер сделали его главным режиссёром Голливуда
Кристоферу Нолану — 56: Как фильмы-головоломки и брат-киллер сделали его главным режиссёром Голливуда

По мнению одного из кинолюбителей, уходить на эпизоде с циклопами — неудачный выбор. В этом случае легко пропустить большую часть сцены с Троянским конём.

Гораздо безопаснее покинуть зал сразу после появления коня. Тогда зритель упустит лишь встречу с лестригонами, а все ключевые события останутся на экране.

«Одиссея» Нолана стала одной из самых ожидаемых премьер года. В фильме главную роль исполнил Мэтт Дэймон, а вместе с ним снялись Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендея и другие известные актеры.

«Одиссея» за 12 рублей: Мошенники грабят россиян через фальшивые киносайты
«Одиссея» за 12 рублей: Мошенники грабят россиян через фальшивые киносайты

Ранее Life.ru рассказывал, что некоторые российские кинотеатры начали показывать «Одиссею» Кристофера Нолана до неофициальной даты старта, используя схему предсеансного обслуживания. Официального проката у фильма в России нет, а его кассовые сборы в стране подсчитать невозможно, поскольку выручка оформляется как показ короткометражного фильма.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Кристофер Нолан
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar