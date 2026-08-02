Землю накрыла первая магнитная буря августа

На Земле зафиксирована магнитная буря, ставшая шестой по счёту за летний сезон. О начале явления сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Как и прогнозировалось утром 2 августа, последний месяц лета не стал долго раскачиваться, и менее часа назад всё же началась первая магнитная буря августа — она же шестая магнитная буря лета», — рассказали учёные.

По данным учёных, выброс плазмы достиг земной атмосферы ещё несколькими часами ранее, однако до уровня геомагнитного шторма возмущения доросли только к вечеру. Специалисты отмечают, что развитие события полностью соответствует прогнозу, а его интенсивность оценивается как промежуточная между слабой (G1) и средней (G2).

«Событие происходит по прогнозируемому сценарию — как по времени формирования, так и по интенсивности: текущий уровень находится между G1 (слабым) и G2 (обычным)», — добавили учёные.

Ожидается, что продолжительность бури составит не более четырёх-шести часов, а возможно, она завершится и раньше. Метеозависимым людям в этот период рекомендуется соблюдать режим отдыха и снизить физические нагрузки. Возможны сбои в работе электроники и радиосвязи в полярных широтах.

Ранее учёные сообщили, что 2 августа Землю заденет облако солнечной плазмы, вызвав первую в месяце магнитную бурю, причём выброс направлен краем, но вероятность удара высока. Они отметили, что на снимках коронографов видно, как часть плазмы летела в сторону наблюдателя, а 30–31 июля к Земле подошли тяжёлые протоны, которые почти всегда предшествуют фронту выброса.