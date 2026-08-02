Скорая и легковушка не поделили дорогу на севере Москвы

В Москве произошло столкновение легкового автомобиля с машиной скорой помощи. Авария случилась на Большой Академической улице, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. По данным ведомства, ДТП произошло в 19:15 возле дома №35. В результате столкновения никто не получил травм.

«В 19:15 на Большой Академической 35 произошло столкновение легкового транспорта с автомобилем скорой помощи», — сообщили в полиции.

Информация о причинах аварии пока не приводится. После столкновения участникам происшествия оказали необходимую помощь на месте. Данных о серьёзных последствиях инцидента нет.

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