Иран заявил о поступлении звонков с Украины, касающихся военного конфликта

Иранский МИД сообщил о серии обращений от иностранных государств после предупреждений Тегерана о последствиях участия в военных действиях против республики. За последние сутки власти Ирана получили звонки, в том числе из Великобритании, Болгарии и Украины. Об этом сообщает IRIB со ссылкой на представителя иранского внешнеполитического ведомства Эсмаила Багаи.

Причиной для контактов стали сообщения о том, что Украина и Болгария могли предоставить американской стороне свои базы. После предупреждений из Тегерана последовали обращения с объяснениями, что эти страны не собираются становиться участниками военных действий.

В иранском внешнеполитическом ведомстве одновременно обозначили позицию по дальнейшему развитию ситуации в регионе. Там заявили о праве стран самостоятельно обеспечивать безопасность и стабильность, а также сообщили о готовности обсуждать с соседями последствия новых действий США против Ирана.

Отдельно поднялся вопрос Ормузского пролива. Согласно позиции иранской стороны, контроль за будущим режимом судоходства в этой зоне должен осуществляться Ираном при консультациях с Оманом и через переговоры с государствами региона. Утверждается, что после вступления соглашения о прекращении войны в силу северный маршрут пролива в течение 22–23 дней оставался открытым для безопасного прохода судов. Однако затем США нарушили договорённости.

Ранее глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи заявил о скором завершении переговоров с Оманом по вопросам навигации в Ормузском проливе. По его словам, диалог между сторонами успешно продвигается и уже вышел на финальный этап. Иранское агентство Fars опровергло сообщения израильского телеканала N12 о якобы достигнутых договоренностях по разблокировке Ормузского пролива. Тегеран не давал согласия на нормализацию судоходства и не принимал предложений катарских посредников по данному вопросу.