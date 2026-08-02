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2 августа, 19:26

Экс-посол ФРГ в России обратил внимание на отличную физическую подготовку Путина

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин находится в хорошей физической форме и производит впечатление дисциплинированного человека. Об этом в подкасте журналиста Bild Пауля Ронцхаймера заявил бывший посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф.

Дипломат вспомнил церемонию вручения верительных грамот, которая прошла в декабре 2023 года. Тогда Ламбсдорфф лично увидел российского лидера.

«(Владимир Путин. — Прим. Life.ru) производил впечатление решительного человека и был в хорошей физической форме. <...> Он довольно дисциплинированный, спортивный», — рассказал Ламбсдорфф.

«Это нельзя игнорировать»: В Британии испугались появления Путина в военной форме
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Ранее Путин назвал экономию сил одним из главных условий сохранения работоспособности. Об этом президент рассказал во время встречи с военными моряками в Санкт-Петербурге. Он также посоветовал регулярно заниматься спортом, менять виды деятельности и находить время для любимых занятий. По словам главы государства, восстановить силы помогают музыка, правильный режим дня и полноценный сон.

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Антон Голыбин
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