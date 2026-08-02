В Москве ожидаются гроза и ливень с 21:00 и до конца воскресенья

Гроза, сильный дождь и порывистый ветер ожидаются в Москве вечером 2 августа. Непогода начнётся после 21:00 и сохранится до конца суток, сообщил столичный комплекс городского хозяйства.

«По прогнозам синоптиков, с 21.00 и до конца суток 2 августа в столице ожидаются гроза, ливневый дождь, ветер до 13 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Горожан попросили соблюдать осторожность во время грозы. Специалисты не рекомендуют пережидать непогоду под деревьями. Водителям также посоветовали не оставлять рядом с ними автомобили. Порывы ветра в отдельных районах столицы могут достигать 13 метров в секунду. Предупреждение будет действовать до окончания воскресенья.

Ранее Гидрометцентр спрогнозировал тёплый август для большей части России. Температура во многих регионах останется в пределах климатической нормы или превысит её примерно на один градус. Более жаркую погоду ожидают в Коми, Пермском крае, на Урале, юге страны, Северном Кавказе и в большей части Сибири. Теплее обычного также может быть на юге Амурской области, в Хабаровском и Приморском краях. Осадки распределятся неравномерно: одни территории столкнутся с дефицитом дождей, а другие получат больше влаги, чем обычно.