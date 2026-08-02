В районе села Красная Поляна в ДНР при атаке БПЛА ВСУ пострадал мужчина

Мужчина получил ранение в результате атаки украинского беспилотника возле села Красная Поляна в Великоновоселковском муниципальном округе ДНР. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

По данным мэра, пострадавшему оказали квалифицированную медицинскую помощь. Кулемзин уточнил, что раненый — мужчина 1965 года рождения.

Ранее в курской слободе Белой Беловского района из-за атаки украинского дрона ранение получил местный житель. По словам губернатора Александра Хинштейна, у 50-летнего мужчины слепые осколочные ранения всего тела. Раненому сразу оказали первую помощь. После этого его отправили в Курскую областную больницу.