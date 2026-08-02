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Регион
2 августа, 20:15

Леус назвал 2 августа самым жарким днём с начала года в Москве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Температура воздуха в Москве 2 августа поднялась до плюс 30,6 градуса и достигла максимума с начала года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Метеостанция на ВДНХ зафиксировала максимальное значение к 17:00. До этого первое место делили 21 мая и 2 июля. В эти дни температура в столице поднималась до плюс 30,4 градуса.

«Воскресенье принесло в столицу шестой «тридцатник» с начала года, теперь их по три у мая и у лета», — отметил синоптик.

В Москве ожидаются гроза и ливень с 21:00 и до конца воскресенья
В Москве ожидаются гроза и ливень с 21:00 и до конца воскресенья

Ранее сообщалось, что установившаяся в Московском регионе жара привела к наплыву отдыхающих на пляжи. Одной из самых популярных площадок стал пляж в Строгино, где собрались сотни людей. В отдельных районах Подмосковья столбики термометров достигли плюс 32 градусов. Жители и гости региона отправились к водоёмам, чтобы провести жаркий день у воды.

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Антон Голыбин
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