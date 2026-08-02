Патрушев обсудил с Алжиром проекты в морской логистике
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Россия и Алжир рассмотрели перспективные проекты в морской логистике и вопросы безопасности судоходства. Переговоры прошли в Алжире между помощником президента РФ, главой Морской коллегии Николаем Патрушевым и генеральным секретарём Министерства внутренних дел, местного самоуправления и транспорта страны Джамалем Эддином Абдельгани Дриди.
Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества в морской сфере. Отдельное внимание собеседники уделили безопасности судов в Средиземном море.
Патрушев и Дриди также рассмотрели планы дальнейших контактов между министерствами, ведомствами и компаниями двух стран. Организации смогут продолжить работу по различным направлениям морской деятельности.
Ранее Патрушев оценил развитие военных безэкипажных технологий в России. По его словам, отечественная промышленность уже накопила необходимые знания и навыки в этой сфере. При этом помощник президента признал, что прежде разработка морских беспилотников шла однобоко. Однако, по его словам, необходимые навыки у промышленности уже наработаны. Он заверил, что если правильно выстроить стратегию, то успехи не заставят себя ждать.
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