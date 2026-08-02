Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 августа, 20:56

Патрушев обсудил с Алжиром проекты в морской логистике

Обложка © Kremlin.ru

Обложка © Kremlin.ru

Россия и Алжир рассмотрели перспективные проекты в морской логистике и вопросы безопасности судоходства. Переговоры прошли в Алжире между помощником президента РФ, главой Морской коллегии Николаем Патрушевым и генеральным секретарём Министерства внутренних дел, местного самоуправления и транспорта страны Джамалем Эддином Абдельгани Дриди.

Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества в морской сфере. Отдельное внимание собеседники уделили безопасности судов в Средиземном море.

Патрушев и Дриди также рассмотрели планы дальнейших контактов между министерствами, ведомствами и компаниями двух стран. Организации смогут продолжить работу по различным направлениям морской деятельности.

Путин и Алиев обсудили сотрудничество России и Азербайджана
Путин и Алиев обсудили сотрудничество России и Азербайджана

Ранее Патрушев оценил развитие военных безэкипажных технологий в России. По его словам, отечественная промышленность уже накопила необходимые знания и навыки в этой сфере. При этом помощник президента признал, что прежде разработка морских беспилотников шла однобоко. Однако, по его словам, необходимые навыки у промышленности уже наработаны. Он заверил, что если правильно выстроить стратегию, то успехи не заставят себя ждать.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • алжир
  • Николай Патрушев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar