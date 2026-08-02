Патрушев обсудил с Алжиром проекты в морской логистике

Россия и Алжир рассмотрели перспективные проекты в морской логистике и вопросы безопасности судоходства. Переговоры прошли в Алжире между помощником президента РФ, главой Морской коллегии Николаем Патрушевым и генеральным секретарём Министерства внутренних дел, местного самоуправления и транспорта страны Джамалем Эддином Абдельгани Дриди.

Ранее Патрушев оценил развитие военных безэкипажных технологий в России. По его словам, отечественная промышленность уже накопила необходимые знания и навыки в этой сфере. При этом помощник президента признал, что прежде разработка морских беспилотников шла однобоко. Однако, по его словам, необходимые навыки у промышленности уже наработаны. Он заверил, что если правильно выстроить стратегию, то успехи не заставят себя ждать.