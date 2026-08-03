Суд Израиля запретил использовать крокодилов для охраны тюрем с террористами

Иерусалимский окружной суд временно запретил министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру использовать крокодилов для охраны тюрем с заключёнными, осуждёнными за преступления в области безопасности. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Решение было принято после обращения организации по защите животных Let the Animals Live. Судьи вынесли временный запрет на реализацию проекта.

Бен-Гвир раскритиковал решение суда, заявив, что судебная система якобы мешает мерам по обеспечению безопасности страны.

«В очередной раз во время войны судебная система встаёт на сторону террористов, препятствуя важным шагам по обеспечению безопасности Израиля», — заявил министр.

По данным газеты, в течение нескольких месяцев на израильское управление парков оказывалось давление, чтобы разрешить размещение крокодилов в рвах возле тюрем.

Пилотный проект планировали запустить в тюрьме «Кциот» в пустыне Негев на юге Израиля. Предполагалось, что животные должны были стать дополнительным элементом защиты объекта.

Ранее муж блогера Карины Каспарянц Оск Маркарян оказался в центре скандала после ролика из зоопарка в США. На видео мужчина подносит годовалую дочь к ограждению, за которым ходит львица. Он водит ребёнком из стороны в сторону, наблюдая за реакцией дикого животного. Каспарянц сняла происходящее и выложила в свои соцсети, назвав супруга «отцом года». Позже блогерша заявила, что это было весело, и допустила, что такой эпизод можно повторить. Сторис вскоре исчезла из соцсетей, однако пользователи успели сохранить запись.