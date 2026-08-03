Американские СМИ стали чаще обращать внимание на удары российских войск по объектам на Украине. Такое мнение в эфире радио «Комсомольская правда» высказал предприниматель и общественный деятель Виктор Бут.

Бут заявил, что российские войска нарушили морские поставки вооружений через украинские порты. По его словам, Армия России также наносит удары по хранилищам топлива и предприятиям военно-промышленного комплекса противника.

Бут связал изменение риторики западных комментаторов с продвижением российских сил. Он отметил, что в американском медиапространстве чаще обсуждают нехватку военнослужащих у Украины и ситуацию на линии боевого соприкосновения.

«Мощные удары российской армии по киевскому режиму уже услышали в Вашингтоне», — сказал Бут.

Он также выразил мнение, что украинские удары по российской территории не принесли ожидаемого Киевом результата. По оценке Бута, Вооружённые силы Российской Федерации перешли к системному воздействию на украинскую военную и транспортную инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что российские войска повредили мост через Днестровский лиман в районе посёлка Затока Одесской области. На опубликованных кадрах заметно частичное обрушение пролёта в северной части переправы. Разрушения затронули автомобильную часть объекта, при этом железнодорожная ветка, по данным канала, продолжала работать. Через мост проходят маршруты, которые Украина может использовать для перевозки военных грузов, техники и топлива с западного направления. Ранее переправа уже подвергалась ударам, после которых специалисты восстанавливали движение.