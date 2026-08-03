Военнослужащим 50-й артиллерийской бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) запретили носить форму в прифронтовых районах Черниговской области. Распоряжение должно помочь им не отличаться от гражданского населения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По информации собеседника агентства, украинское командование перебросило в регион артиллерийские расчёты этой бригады.

«Отличительной особенностью этого подразделения является реально действующий запрет на ношение военной формы военнослужащими в прифронтовых районах», — сказал источник.

Требование действует в местах, расположенных рядом с линией боевого соприкосновения. Командование рассчитывает таким способом скрыть военнослужащих среди гражданского населения.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области пропали без вести мобилизованные военнослужащие 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом рассказал источник в российских силовых структурах. Родственники сообщили, что большинство пропавших были старше 50 лет и страдали хроническими заболеваниями. По их словам, часть военнослужащих имела психические расстройства. Некоторые из этих нарушений сопровождались временной амнезией.