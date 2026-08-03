Кулеба заявил об отсутствии защиты от баллистических ракет на Украине
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Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна не располагает эффективной защитой от баллистических ракет и не получит её в ближайшее время. Об этом он сообщил в видео, опубликованном в Telegram.
«Защиты от баллистики нет и в ближайшее время не будет», — сказал бывший глава украинского внешнеполитического ведомства.
Кулеба не уточнил, какие именно системы могли бы решить проблему и почему их появление в ближайшей перспективе невозможно.
Ранее бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил о возможных перебоях с поставками продовольствия на фоне ударов по инфраструктуре. В эфире украинского телемарафона он заявил, что последствия атак могут серьёзно отразиться на экономике страны. По словам Кулебы, Россия и Украина входят в период масштабного противостояния, в рамках которого стороны будут наносить удары по экономическим объектам друг друга.
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