Трамп объявил о переговорах с Ираном в понедельник

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США и Иран встретятся за столом переговоров в понедельник. Об этом республиканец сообщил журналистам на борту президентского самолёта.

Американские власти были удивлены готовностью Ирана к дальнейшему обострению конфликта. По словам одного из представителей американской администрации, Тегеран в последние дни действовал «очень агрессивно». Он заявил, что после удара по американской базе в Иордании иранские силы продолжили наносить атаки по объектам США на Ближнем Востоке. Президент США отказался от подготовленного удара из-за перспективы заключения соглашения об урегулировании. Он подчеркнул, что согласился отменить атаку при условии достижения договорённости в короткие сроки.