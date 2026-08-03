При взрыве у полицейского участка в Пакистане погибли 14 человек

Не менее 14 человек погибли и ещё 18 получили ранения в результате взрыва рядом с полицейским участком Кабал в пакистанском округе Сват. Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на правоохранителей.

«По меньшей мере 14 человек, включая сотрудников полиции, погибли и ещё как минимум 18 получили ранения», — говорится в публикации.

Взрыв произошёл у ворот участка во время митинга на площади Кабал-Чоук. На мероприятии сотни местных жителей выражали протест против недавнего роста террористической активности в долине Сват.

Ранее около 40 тысяч нелегальных мигрантов попытались пересечь границу испанского анклава Сеута, ещё свыше 1,1 тысячи человек направились к Мелилье. Данные были получены с помощью систем полевого мониторинга и отслеживания. По информации ведомства, всем мигрантам, которым удалось попасть в Мелилью, пришлось вернуться обратно, а ситуация на границе с испанскими анклавами остаётся под постоянным контролем марокканских служб.