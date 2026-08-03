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2 августа, 22:37

Трамп заявил о договорённости с Ираном по Ормузскому проливу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон достиг договорённости с Ираном по Ормузскому проливу и рассчитывает в ближайшее время перейти к заключению соглашения по иранской ядерной программе. Об этом американский лидер сообщил журналистам на борту самолёта.

По его словам, очередной этап переговоров с Тегераном начнётся уже во второй половине дня 3 августа. Трамп отметил, что США готовы к любому развитию событий, однако предпочитают добиться результата за столом переговоров, а не военным путём. Глава Белого дома также рассказал, что незадолго до новой атаки против Ирана отказался от её проведения. Он сообщил, что с такой просьбой к Вашингтону обратились Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Катар, а также представители Ирана.

«Достигнуто соглашение по Ормузу, а затем будет заключено соглашение о денуклеаризации Ирана. <...> Так что мы приостанавливаем операцию. Посмотрим, что будет», — утверждает Трамп.

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Ранее глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, в ходе которого стороны затронули вопросы стабилизации ситуации в регионе. Министры рассмотрели последние события на фоне сохраняющейся напряжённости и обсудили дипломатические шаги, направленные на предотвращение дальнейшей эскалации.

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Тимур Хингеев
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