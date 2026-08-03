Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 августа, 23:30

Трамп определился с наказанием для Канады за смог от лесных пожаров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Президент США Дональд Трамп заявил, что определился с наказанием для Канады за смог от лесных пожаров, который в июле окутал американские города. При этом он не привёл никаких деталей.

Ранее республиканец пригрозил Канаде пошлинами за смог от масштабных пожаров и обвинил канадские власти в осознанном отказе от мер по их предотвращению. По его словам, это привело к миллиардным потерям для США.

На вопрос журналистов на борту президентского самолёта, определился ли он с наказанием, Трамп коротко ответил «Да». Каким будет это наказание, он не раскрыл, но пообещал, что вскоре об этом станет известно.

Аномальная жара ударила по ЯНАО: Пожары приблизились к высочайшим значениям последних лет
Аномальная жара ударила по ЯНАО: Пожары приблизились к высочайшим значениям последних лет

Ранее Дональд Трамп заявил, что ущерб от канадских лесных пожаров, дым от которых достиг крупных американских городов, следует включить в размер пошлин для Канады. Он обвинил канадские власти в умышленной халатности и отсутствии систематической уборки лесов, что, по его словам, ежегодно обходится США в миллиарды долларов. Хозяин Белого дома подчеркнул, что стоимость ущерба от загрязнения должна быть добавлена к текущим тарифам.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Канада
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar