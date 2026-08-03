Трамп определился с наказанием для Канады за смог от лесных пожаров

Президент США Дональд Трамп заявил, что определился с наказанием для Канады за смог от лесных пожаров, который в июле окутал американские города. При этом он не привёл никаких деталей.

Ранее республиканец пригрозил Канаде пошлинами за смог от масштабных пожаров и обвинил канадские власти в осознанном отказе от мер по их предотвращению. По его словам, это привело к миллиардным потерям для США.

На вопрос журналистов на борту президентского самолёта, определился ли он с наказанием, Трамп коротко ответил «Да». Каким будет это наказание, он не раскрыл, но пообещал, что вскоре об этом станет известно.

Ранее Дональд Трамп заявил, что ущерб от канадских лесных пожаров, дым от которых достиг крупных американских городов, следует включить в размер пошлин для Канады. Он обвинил канадские власти в умышленной халатности и отсутствии систематической уборки лесов, что, по его словам, ежегодно обходится США в миллиарды долларов. Хозяин Белого дома подчеркнул, что стоимость ущерба от загрязнения должна быть добавлена к текущим тарифам.