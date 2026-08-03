Цена нефти Brent упала более чем на 8% после заявления Трампа

Стоимость нефти марки Brent резко снизилась на торгах после заявления президента США Дональда Трампа о предстоящих переговорах с Ираном.

По состоянию на 01:02 мск октябрьские фьючерсы на Brent подешевели на 8,28% по сравнению с предыдущим закрытием — до 82,66 доллара за баррель. Ранее американский лидер заявил, что стороны намерены обсудить соглашение по Ормузскому проливу — одному из важнейших мировых маршрутов поставок нефти и других энергоресурсов.

Резкое снижение котировок произошло после того, как Трамп сообщил о готовящихся переговорах с Ираном, которые, по его словам, состоятся уже в понедельник.

Ранее семь участников ОПЕК+ — Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман — договорились увеличить допустимый уровень добычи нефти на 188 тысяч баррелей в сутки по сравнению с показателями августа. Решение приняли в рамках соглашения о поддержании стабильности мирового рынка, а новые параметры начнут действовать с сентября 2026 года. В коммюнике уточняется, что корректировка касается дополнительных добровольных ограничений, введённых в апреле 2023 года. Теперь участники рынка будут следить за реакцией цен и тем, как страны распределят новые объёмы добычи между собой.