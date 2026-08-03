Минпросвещения утвердило новый федеральный перечень учебников в России

В России с 3 августа начал действовать новый федеральный перечень учебников для школ. Минпросвещения утвердило список для начального, основного и среднего общего образования, перечень 2025 года утратил силу.

«Минпросвещения России утвердило новый федеральный перечень учебников для начального, основного и среднего общего образования, признав утратившим силу прежний перечень 2025 года. Приказ вступает в силу 3 августа 2026 года», — говорится в документе.

В новый список вошли учебники по обществознанию для 9, 10 и 11-х классов под редакцией Дмитрия Медведева. Министерство также допустило учебник по обществознанию базового уровня для организаций среднего профессионального образования. Перечень пополнили учебники по истории для 5–9-х классов под редакцией Владимира Мединского. Теперь школы смогут использовать эти издания в образовательных программах.

Ранее сообщалось, что сведения о героях специальной военной операции включили в новые учебники русского языка для 9–11-х классов. Об этом рассказала советник президента России Елена Ямпольская. Единые учебники по русскому языку и литературе для старшеклассников планируют вводить постепенно. Первые школы начнут апробацию с 1 сентября 2026 года, а широкое внедрение запланировали на 2027 год.