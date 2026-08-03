Онищенко объяснил, что вредные привычки и гаджеты отнимают у человека годы жизни

Низкая физическая активность, алкоголь и курение могут сокращать продолжительность жизни. Отношение человека к собственному здоровью влияет на долголетие сильнее качества медицинской помощи, рассказал РИА «Новости» академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Только 20% продолжительности нашей жизни зависят от качества здравоохранения, а 80% зависит от того, как мы с вами относимся к своему здоровью», — сказал Онищенко.

Академик отметил, что употребление алкоголя и курение отнимают годы жизни. Вейпы он также назвал угрозой для здоровья населения планеты. Ещё одним фактором Онищенко считает недостаток физической активности. По его словам, многие люди проводят свободное время с гаджетами вместо прогулок. Академик призвал граждан заботиться о своём здоровье и учитывать последствия повседневных привычек.

Ранее Онищенко назвал сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания главными причинами преждевременной смерти. Болезни сердца и сосудов занимают первое место по числу пациентов и уровню смертности. Следом идут онкологические заболевания, а третью позицию занимают нарушения эндокринной системы. Академик подчеркнул, что на состояние организма влияет любая болезнь. По его словам, даже обычный насморк может ухудшить здоровье, если человек своевременно не начнёт лечение.