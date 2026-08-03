В России с 1 сентября меняются правила торговли в автолавках и фудтраках

С 1 сентября в России изменятся правила работы автолавок, кофейных фургонов и других торговых точек на колёсах. Закон впервые закрепит понятие «мобильный торговый объект» и ограничит полномочия регионов, рассказал РИА «Новости» советник ректора РГСУ Константин Поздняков.

Раньше власти относили фудтраки и автолавки к нестационарным объектам наряду с киосками и павильонами. Поэтому регионы могли предъявлять к автомобилям и прицепам требования, рассчитанные на капитальные конструкции. Поправки запретят такую практику.

«На практике это снимает конкретную головную боль. Владельцу продуктового фургона или сезонной автолавки больше не придётся объяснять чиновникам, почему его «газель» не соответствует требованиям к капитальным конструкциям. А собственнику земли под ларьком не нужно будет доказывать, что рынок не перенасыщен конкурентами», — пояснил эксперт.

Закон сохранит одно ограничение: предприниматели не смогут одновременно разместить несколько мобильных точек в одном месте. Изменения также затронут торговлю на частной земле. Власти должны будут включить объект в схему размещения после заявления собственника участка. Отказать из-за достаточного количества магазинов в районе они больше не смогут.

Владельцы уже работающих точек получат три месяца для подачи заявления. Обратиться смогут юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Если регион изменит требования к объекту, бизнесу дадут год для приведения торговой точки в соответствие. На это время объект сохранит место в схеме. Общие правила не затронут фермерские хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь смогут самостоятельно регулировать мобильные и частные торговые объекты. По оценке Позднякова, поправки упорядочат терминологию и сократят административные риски для малого бизнеса без радикального пересмотра торговой политики.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года в России изменятся правила перевозки багажа и животных в такси. Перевозчики смогут самостоятельно определять размеры, количество и расположение ручной клади. Крупные вещи разрешат перевозить в салоне с согласия водителя, если они не мешают управлению автомобилем. Кресла-коляски пассажиров с инвалидностью такси будут принимать бесплатно. Собак разрешат перевозить в наморднике, с поводком и подстилкой, а мелких животных и птиц — в закрытых переносках. Запрет продолжит действовать для зловонных, токсичных, взрывоопасных и радиоактивных веществ. Новые требования сохранят силу до 1 сентября 2032 года.