Стали известны регионы России с лучшими и худшими дорогами

Москва и Челябинская область заняли первые позиции в рейтинге российских регионов по качеству дорог. При этом разрыв между лидерами и регионами с худшими показателями остаётся значительным: в Архангельской области нормативам соответствует менее пятой части дорожной сети. Об этом пишет РИА «Новости».

Исследование показало, что по итогам 2025 года полностью отвечающей установленным требованиям оказалась дорожная сеть Москвы — все региональные и местные дороги столицы получили нормативную оценку. Челябинская область заняла второе место с показателем 84,6%.

В пятёрку наиболее благополучных регионов также вошли Ингушетия, где нормативам соответствует 83,3% дорог, Севастополь с результатом 82,5% и Ханты-Мансийский автономный округ — 81,7%. В целом по России доля дорог регионального и местного значения, отвечающих нормативам, достигла 55,2%. За год показатель увеличился на 0,4 процентного пункта, однако в 43 субъектах он остаётся ниже среднего уровня.

Самое низкое качество дорожной сети зафиксировано в Архангельской области: требованиям соответствуют только 17,2% дорог общего пользования. Среди региональных трасс показатель составляет 34%, а среди местных дорог — лишь 7%. В нижней части рейтинга также находятся Волгоградская и Кировская области, где соответствующим нормативам признаны менее 30% дорог.

Ранее Ивановская область заняла первое место среди российских регионов по доле региональных и федеральных дорог, соответствующих нормативным требованиям. В Ивановской области доля качественных дорог превысила 94%. Вторую строчку рейтинга занял Севастополь: там стандартам отвечают 90% дорог, включённых в опорную сеть. На третьем месте оказалась Курская область с результатом 89,5%