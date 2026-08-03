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3 августа, 02:31

Офицер Поле рассказал, как ВС РФ использовали противотанковые рвы ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) при продвижении к Светлому в районе Доброполья в ДНР использовали оставленные противником противотанковые сооружения. После подготовки эти рвы помогли бойцам скрытно перемещаться на участке наступления. Об этом сообщил ТАСС начальник оперативного отдела 51-й армии группировки войск «Центр» с позывным Поле.

По его словам, направление движения российских военных совпало с расположением траншейного комплекса: наступление шло с востока на запад, а противотанковые рвы были вырыты с запада на восток. Это позволило использовать часть укреплений как укрытия во время продвижения. Однако перед этим позиции пришлось привести в безопасное состояние — военнослужащие проверили сооружения, провели разминирование и выполнили необходимые доработки.

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А ранее офицер с позывным Поле рассказал, что перед штурмом Светлого российские подразделения провели разведывательную работу в глубине обороны Вооружённых сил Украины. В ходе операции удалось определить позиции врага, обнаружить его резервы и оценить построение подразделений. Разведка проводилась на расстоянии до 30 километров от линии фронта. Эти данные применялись при подготовке штурмов и планировании операции.

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Тимур Хингеев
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