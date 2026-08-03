Пенсионерка с Камчатки отдала мошенникам 1,8 млн рублей

Восьмидесятилетняя жительница Вилючинска передала курьеру мошенников 1,8 млн рублей возле школы в Елизове. Злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов, сообщило УМВД России по Камчатскому краю.

Аферисты звонили пенсионерке с начала июля. Они использовали номера, зарегистрированные в Санкт-Петербурге, и утверждали, что неизвестные пытаются оформить кредит на имя женщины. Мошенники предупредили её о возможной краже сбережений. После этого они потребовали перевести деньги на «безопасные счета» или передать наличные курьеру.

«Пенсионерка, следуя указаниям злоумышленников, передала неизвестному мужчине лично в руки наличные денежные средства в размере 1 800 000 рублей у здания школы в городе Елизово», — проинформировало ведомство.

После получения денег мошенники перестали выходить на связь. Полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере. Правоохранители устанавливают личности причастных. В УМВД напомнили, что сотрудники полиции, банков и государственных учреждений не требуют переводить сбережения на сторонние счета или отдавать их курьерам. При таком звонке следует завершить разговор и обратиться в полицию.

Ранее 78-летняя москвичка и её супруг передали телефонным мошенникам более 30 млн рублей. Обман начался с сообщения о создании чата поликлиники. Женщина ввела полученный код, после чего ей пришло уведомление о взломе личного кабинета на «Госуслугах» с номером для связи. Аферисты заявили о якобы оформленной доверенности на перевод денег за границу и пригрозили супругам уголовной ответственностью. Во время видеозвонка мужчина показал сбережения, а затем передал курьерам два свёртка с наличными. Мошенники оставили документы о приёмке денег и закрытую коробку, в которой якобы находились проверенные купюры. Пенсионерка поняла, что её обманули, только после разговора с дочерью. Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление причастных.