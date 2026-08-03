Опасный «сюрприз» после грозы: Эксперт рассказала, как не угробить себя при уборке веток на участке

После грозы на участке могут остаться сломанные ветки, надломленные побеги и повреждённые деревья. Неверная оценка состояния древесины и нарушение правил работы с инструментами повышают риск травм. Об этом Life.ru рассказала эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру Александра Чихринова.

По словам специалиста, самостоятельно можно убрать небольшие ветки, которые лежат на земле или находятся на дереве без дополнительной нагрузки. Также допускается обрезать надломленные побеги и повреждённые части небольших деревьев, если для этого не требуется подниматься на значительную высоту.

Если дерево накренилось, ствол треснул, крупная ветка зависла в кроне, упала на крышу, забор или автомобиль либо касается линии электропередачи, проводить работы самостоятельно нельзя. Повреждённые части дерева могут сместиться в любой момент и стать причиной тяжёлых травм, поэтому в подобных случаях необходимо обратиться к специалистам.

Для небольших веток подойдёт секатор или сучкорез. Более толстые ветви и небольшие стволы удобнее распиливать садовой ножовкой или цепной пилой. Во время работы необходимо надевать плотные перчатки, защитные очки и обувь с нескользящей подошвой. При использовании бензопилы или мощной аккумуляторной пилы дополнительно понадобятся защитные наушники и каска.

Если ветки расположены выше уровня роста, стоит использовать устойчивую стремянку с широкой площадкой. При этом не рекомендуется устанавливать её на неровную поверхность, опирать на повреждённые ветки, использовать табуреты и другие случайные подставки.

Перед началом распила важно определить положение ветки и направление её возможного падения. После грозы древесина может оставаться под внутренним напряжением, поэтому при распиле ветка способна резко сместиться, расколоться и отскочить. Александра Чихринова Эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру

При работе со стремянкой опасно тянуться в сторону или пилить одной рукой. Кроме того, цепную пилу не стоит поднимать выше уровня плеч, удерживать одной рукой или находиться непосредственно под срезаемой веткой. Такие действия увеличивают риск потери контроля над инструментом.

После распила ветки следует отсортировать по размеру. Мелкие лучше раздробить садовым измельчителем и использовать как мульчу или отправить в компост, если древесина не поражена болезнями. Крупные ветви и части стволов стоит сложить в одном месте, чтобы они не перекрывали дорожки, подъезд и доступ к постройкам. Сухую и здоровую древесину после естественной просушки можно использовать как дрова.

Если на дереве были признаки грибковых заболеваний или поражения вредителями, растительные остатки не следует оставлять на участке или закладывать в компост. Их необходимо вывезти на специализированную площадку или утилизировать в соответствии с местными правилами, чтобы снизить риск распространения болезней на другие деревья и кустарники.

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