В МВД рассказали, какую информацию россиянам не стоит публиковать в соцсетях

Пользователям соцсетей стоит внимательнее относиться к информации, которая остаётся в их профилях, поскольку даже обычные сведения о повседневной жизни могут использоваться для установления личности. МВД России рекомендует не размещать в интернете данные, позволяющие определить место нахождения человека или его близких, сообщает РИА «Новости».

В ведомстве указали, что открытыми не должны становиться сведения о домашнем адресе, месте работы или учёбы. Кроме защиты личных данных, МВД обратило внимание на безопасность общения в социальных сетях. Перед тем как вступать в переписку, пользователям рекомендуется убедиться в подлинности страницы собеседника и проверить признаки, указывающие на дату создания аккаунта или возможность того, что это фейк.

При появлении подозрительных сообщений следует не отвечать отправителю, а ограничить доступ к своей странице с помощью инструментов блокировки и передавать информацию о сомнительной активности администрации платформы.

Ранее аналитики рассказали, что аферисты перешли от грубого запугивания к более нейтральным и позитивным формулировкам, не вызывающим у жертвы защитной реакции. 53% всех мошеннических рассылок теперь содержат сообщения, которые создают ощущение пользы или скорой выгоды. Самой распространенной схемой остаются уведомления о выигрыше. Хотя их эффективность снизилась на 15% в 2026 году, они всё ещё лидируют.