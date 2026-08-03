Американский политолог Джон Миршаймер заявил, что российские воздушные удары по инфраструктуре Украины могут ускорять ухудшение положения страны. Об этом профессор Чикагского университета рассказал в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.

По его словам, атаки направлены на различные объекты, связанные с производством беспилотников, военной техники и обеспечением армии.

«В итоге эта воздушная кампания, которую сейчас усиливает Россия, <…> ускоряет поражение Украины», — отметил Миршаймер.

Эксперт указывает, что российские удары по украинской инфраструктуре направлены не только на блокирование портов в Чёрном море, но и на объекты, связанные с производством беспилотников и военной техники. Утверждается, что атаки также повлияли на работу автозаправочных станций в восточных регионах Украины, из-за чего возникли проблемы с доступностью топлива и передвижением на автомобилях.

Профессор также заявил, что украинские войска, по его мнению, не способны переломить ситуацию на поле боя. Он считает, что дальнейшие удары могут привести к серьёзным последствиям для экономики и инфраструктуры Киева.

По его словам, Россия одновременно укрепляет свои позиции на поле боя и постепенно продвигается вперёд. Он считает, что российские войска смогут установить контроль над всем Донбассом, а у Украины, по его мнению, не остаётся возможностей изменить ситуацию.

Ранее российская авиация нанесла удар по укреплённой позиции ВСУ в районе посёлка Хотень Сумской области, где украинские подразделения оборудовали сеть подземных укрытий, огневых точек и блиндажей. Позиция располагалась на лугу за рекой Олешня и предназначалась для сдерживания российских штурмовых подразделений. После обнаружения укреплений российская разведка передала координаты для нанесения удара.