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3 августа, 02:56

Военные Италии высадились на танкер под флагом Камеруна для проверки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dark_Side

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dark_Side

Итальянские военные высадились на нефтяной танкер под флагом Камеруна для проверки его происхождения. Операцию провели у острова Пантеллерия в Средиземном море, сообщило Минобороны Италии.

К судну направили патрульный корабль ближней морской зоны типа «Паоло Эмилио Таон ди Ревель». Военные добрались до танкера на вертолёте.

По данным министерства, Евросоюз внёс танкер в санкционный список. Итальянские специалисты изучают собранные на борту сведения и документы.

В районе побережья Омана произошёл взрыв рядом с нефтяным танкером
В районе побережья Омана произошёл взрыв рядом с нефтяным танкером

Ранее сообщалось, что Италия задержала танкер Toa Payoh в Средиземном море. Минобороны страны заявило, что судно якобы входит в российский «теневой флот». Военные досмотрели танкер под флагом Камеруна во время операции миссии Евросоюза EUNAVFOR MED Irini. По данным итальянского ведомства, Евросоюз включил судно в санкционный список.

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Антон Голыбин
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