Экс-премьер Италии Конте призвал Европу к переговорам по Украине

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал европейские страны перейти к переговорам по Украине. Свою позицию лидер оппозиционного «Движения 5 звёзд» изложил в интервью газете Stampa.

«Я выступаю за переход к переговорам, которого Европа не хочет. Вместо того чтобы называть себя «коалицией желающих», я говорю о Франции, Великобритании и Германии, мы должны создать европейскую коалицию храбрых», — заявил Конте.

Политик раскритиковал Францию, Великобританию и Германию за отсутствие шагов к дипломатическому урегулированию. Он предложил европейским странам изменить подход к конфликту.

Конте также вновь выступил против поставок военной помощи Киеву. По его мнению, Украина уже располагает оснащённым военным арсеналом. Экс-премьер указал на присутствие в стране ультраправых элементов и существование рынка оружия. Он также поставил вопрос о дальнейшей судьбе переданных вооружений.

Ранее сообщалось, что администрация США намерена оценить возможность возобновления переговоров по Украине. Госсекретарь Марко Рубио анонсировал дипломатические шаги в ближайшие недели. По его словам, президент Дональд Трамп считает, что Вашингтон может помочь завершить конфликт. Американские власти планируют продолжить контакты и изучить перспективы диалога между Москвой и Киевом.